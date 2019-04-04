Число россиян, которые хотят уехать из страны, выросло до рекордных 20%
В ходе опроса общественного мнения 20% россиян признались, что хотят уехать из родной страны навсегда. Такой результат стал рекордно высоким с 2007 года
В ходе опроса общественного мнения 20% россиян признались, что хотят уехать из родной страны навсегда. Такой результат стал рекордно высоким с 2007 года.
По данным опроса компании Gallup, чаще всего желание уехать навсегда из России высказывали граждане в возрасте от 15 до 29 лет. Таких оказалось 44%. Далее идут россияне в возрасте от 30 до 45 лет (22%) и в возрасте от 46 до 60 лет (9%).
40% опрошенных хотели бы уехать в страны Евросоюз - в основном это германия, Испания и Франция. 12% выразили желание переехать в США, 5% высказались за Японию и еще 5% - за Канаду, сообщает «Интерфакс».