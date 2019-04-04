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04 апреля 07:19

Страховщики назвали Турцию и Болгарию самыми опасными для отдыха странами

Эксперты составило перечень стран, наиболее опасных для российских туристов. Список составлялся на основании обращений туристов за медицинской помощью за последние четыре годы

Страховщики назвали Турцию и Болгарию самыми опасными для отдыха странами

Эксперты страховой компании «Ренессанс страхование» составило перечень стран, наиболее опасных для российских туристов. Список составлялся на основании обращений туристов за медицинской помощью за последние четыре годы.

Страховщики проанализировали статистику по 102 странам, при выезде в которые российские граждане оформляли туристические полисы. Без учета эпидемии во время экзотического отдыха лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали такие страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха, как Турция и Болгария, сообщает РБК.

Шансы на обращение к врачу во время отдыха на курортах Болгарии и Турции эксперты оценили 1 к 10. На втором месте оказалась Греция, хотя там риск заболеть оказался в два раза меньше. Замыкает тройку «самых опасных для отдыха» стран Таиланд, где чаще всего российские туристы обращаются к врачам с травмами, полученными при езде на скутерах.

Также в лидерах оказались Кипр, Испания, Черногория и Объединенные Арабские Эмираты.

Россияне, которые отдыхали в Австрии, США, Израиле, Латвии и Италии обращались за медпомощью в 1% случаев.

Самыми безопасными странами эксперты назвали Румынию и Сербию.

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