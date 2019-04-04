Банки обязали заранее предупреждать клиентов о размере комиссии при оплате услуг ЖКХ через банкомат
Центробанк и ФАС подготовили рекомендации российским банкам, в которых говорится об обязанности раскрывать размер комиссии при оплате ЖКХ и мобильной связи через банкомат до внесения средств
Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовили рекомендации российским банкам, в которых говорится об обязанности раскрывать размер комиссии при оплате ЖКХ и мобильной связи через банкомат до внесения средств.
Размер комиссии должен отображаться на экране банкомата или платежного терминала четким шрифтом на контрастном фоне, чтобы клиенты обратили на данную информацию внимание.
Помимо этого, банкоматы и платежные терминалы должны заранее предупреждать граждан об отсутствии сдачи.
Напомним, ранее ФАС России предложила отменить комиссию за снятие наличных в любых банкоматах в рамках борьбы с «зарплатным рабством».