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04 апреля 00:18

Россия вошла в первую десятку стран с высокой смертностью из-за плохой экологии

Российская Федерация вошла в первую десятку стран с высокими показателями смерти граждан из-за плохой экологии и загрязненного воздуха. В 2017 году в нашей стране по этой причине скончались 99 тысяч человек

Россия вошла в первую десятку стран с высокой смертностью из-за плохой экологии

Российская Федерация вошла в первую десятку стран с высокими показателями смерти граждан из-за плохой экологии и загрязненного воздуха. В 2017 году в нашей стране по этой причине скончались 99 тысяч человек.

Рейтинг, составленный экспертами Института показателей и оценки здоровья и некоммерческой организации Health Effects Institute, возглавили Китай и Индия. В каждой из этих стран из-за вредных выбросов в атмосфере в 2017 году умерли по 1,2 млн человек.

На третьем месте Пакистан, где по причине плохой экологии погибли 128 тысяч человек, на четвертом - Индонезия (124 тысячи человек), а на пятом - Бангладеш (123 тысячи человек).

Россия заняла седьмое место.

Всего в мире в течение 2017 года из-за загрязнения окружающей среды умерли около 3 млн человек. Эксперты отметили, что вредные выбросы в атмосфере увеличивают риск развития болезней сердца, инфекций легких и рака.

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