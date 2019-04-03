Власти зафиксировали рост смертности в 32 российских регионах
По данным Росстата, в 2018 году в России впервые за последние 10 лет сократилась численность населения. Сейчас население страны составляет 146 млн 793,7 тыс. человек
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе России. По словам чиновницы, смертность по итогам прошлого года увеличилась в 32 субъектах федерации.
Татьяна Голикова посетовала, что сейчас возможности для обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, так как в нашей стране снижается число женщин в репродуктивном возрасте. Сейчас число женщин репродуктивного возраста не превышает 35 млн человек, сообщает РБК.
Еще одна причина снижения рождаемости в том, что многие женщины решаются на рождение первого ребенка в возрасте 25-34 лет, что снижает их возможности родить второго и третьего ребенка. Голикова заявила, что задача государства – убедить россиянок не бояться рожать в молодом возрасте.
По данным Росстата, в 2018 году в России впервые за последние 10 лет сократилась численность населения. Сейчас население страны составляет 146 млн 793,7 тыс. человек.