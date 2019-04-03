Москву признали самым опасным регионом, а Чукотку – самым спокойным
Министерство внутренних дел России опубликовало рейтинг самых опасных и безопасных регионов. Рейтинг составлялся на основании данных о количестве совершенных в 2018 году преступлений
Министерство внутренних дел России опубликовало рейтинг самых опасных и безопасных регионов. Рейтинг составлялся на основании данных о количестве совершенных в 2018 году преступлений.
Лидером рейтинга самых опасных субъектов федерации стала Москва, в которой за прошлый год было официально зарегистрировано 140 тысяч различных преступлений. На втором месте идет Московская область, где было совершено 80,2 тысячи преступлений.
В ТОП-5 самых опасных регионов также вошли Краснодарский край (68,1 тысячи преступлений), Челябинская область (64,8 тысячи преступлений) и республика Башкирия (57,4 тысячи преступлений).
Самими спокойными регионами, по данным МВД, стали Чукотский автономный округ, в котором за 2018 год было зафиксировано 748 преступлений, и Ненецкий автономный округ (857 преступлений).
По данным МВД, всего в прошлом году по всей стране было совершено 1,9 млн преступлений, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году.