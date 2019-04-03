Глава Совета музеев предложил изменить закон о праве РПЦ претендовать на памятники культуры
Директор Государственного Эрмитажа и президент Совета музеев России Михаил Пиотровский предложил изменить закон о реституции в связи с притязаниями Русской православной церкви на здания, в которых располагаются музеи
Директор Государственного Эрмитажа и президент Совета музеев России Михаил Пиотровский предложил изменить закон о реституции в связи с притязаниями Русской православной церкви на здания, в которых располагаются музеи.
«Закон надо немножко менять, потому что он был такой романтический — «все прям отдавать», в нем нет нюансов. Сейчас оказывается, что происходит много конфликтов, когда закон применяется, все по закону правильно, но это вызывает резкое общественное отторжение, а общественное мнение все-таки у нас имеет значение», - заявил Михаил Пиотровский, слова которого приводит «Независимая газета».
Глава Совета музеев России отметил, что в действующий закон дает привилегия церкви, однако у культуры тоже должны быть привилегии.
По мнению самого г-на Пиотровского, оптимальным является вариант совместного использования храмов религиозными организациями и музеями.
Напомним, ранее власти Санкт-Петербурга решили передать РПЦ Исаакиевский собор, в котором располагается музей. Сотрудники музея выступили против данной инициативы, поскольку судьба ценных экспонатов окажется под угрозой. Жители северной столицы также выступили резко против решения теперь уже бывшего губернатора Георгия Полтавченко, в результате чего процесс передачи Исаакия затянулся.
Позже стало известно о требованиях РПЦ передать ей Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Закон о реституции от 2010 года позволяет РПЦ претендовать на все религиозные объекты, которые находятся в государственной собственности, в том числе те, которые являются памятниками архитектуры и музеями федерального значения.