В пермской поликлинике перед визитом премьер-министра впервые появилась туалетная бумага
В пермской городской поликлинике №2 впервые появилась туалетная бумага. За это пациентам стоит поблагодарить премьер-министра России Дмитрия Медведева, который во время своего визита в Пермь решил посетить поликлинику
Фото: В курсе.ру
В пермской городской поликлинике №2 впервые появилась туалетная бумага. За это пациентам стоит поблагодарить премьер-министра России Дмитрия Медведева, который во время своего визита в Пермь решил посетить поликлинику.
Пациенты городской поликлиники №2 рассказали изданию «В курсе.ру», что раньше в местном туалете никогда не было средств гигиены. Теперь же есть и туалетная бумага и вообще «все блестит». Помимо этого в медучреждении была отремонтирована регистратура и зона ожидания. Также появилась система записи к нужному врачу.
Дмитрий Медведев посетил поликлинику №2, поскольку она входит в пилотный федеральный проект «Бережливая поликлиника» и региональный проект «Новая поликлиника».