Взрыв бомбы в Военно-космической академии могут квалифицировать как теракт
Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге могут квалифицировать как теракт. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в следственных органах
Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге могут квалифицировать как теракт. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в следственных органах.
Первоначально сообщалось, что в здании военной академии сработала мина во время транспортировки боеприпасов. Позже появилась информация, что под лестницей курсанты обнаружили подозрительный пакет и сообщили об этом преподавателям. Педагог Рифат Закиров, который ранее работал сапером, решил накрыть пакет бронежилетом, чтобы минимизировать возможные последствия в случае взрыва. Однако бомба все равно сработала.
В результате взрыва ранения получил полковник Рифат Закиров, полковник Николай Кудрай, майор Андрей Тонышев и старший Валентина Головачева – все преподаватели академии.
В действия неизвестного, который оставил пакет с бомбой под лестницей, следствие может квалифицировать как теракт. По предварительным данным, мощность взрыва составила 500 гр в тротиловом эквиваленте.
Пока уголовное дело по факту взрыва в военной академии возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».