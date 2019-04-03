Компания Ford в связи с уходом с российского рынка объявила распродажу
Компания Ford Sollers в связи с уходом с российского рынка объявила распродажу своих автомобилей. Модели Ford Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta и Ford Explorer можно приобрести со скидкой в 585 тысяч рублей
Компания Ford Sollers в связи с уходом с российского рынка объявила распродажу своих автомобилей. Модели Ford Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta и Ford Explorer можно приобрести со скидкой в 585 тысяч рублей.
В официальном сообщении компании говорится, что цена на седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus будет снижена на 175 тысяч рублей. Например, в базовой комплектации хетчбэк Ford Focus с учетом программы Ford Credit, а также программы «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» можно будет купить за 705 тысяч рублей, сообщает РБК.
Стоимость кроссовера Ford Kuga будет снижена на 175 тысяч рублей во всех комплектациях, а в самой топовой - на 295 тысяч рублей. Цену на внедорожник Ford Explorer автопроизводитель снизил на 400 тысяч рублей, а на седаны и хетчбэки Ford Fiesta - на 75 тысяч рублей.
Напомним, ранее компания Ford объявила о закрытии своих заводов в Набережных Челнах и Всеволожске (выпускали модели Focus, Mondeo, Fiesta и EcoSport), а также о прекращении производства автомобилей Kuga и Explorer на заводе в Елабуге. При этом Ford сохранит выпуск коммерческих автомобилей Ford Transit.