Микрофинансовым организациям запретят выдавать займы под залог квартир
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить микрофинансовым организациям выдавать займы гражданам под залог жилой недвижимости
Фото: finobzor.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить микрофинансовым организациям выдавать займы гражданам под залог жилой недвижимости. В противном случае в стране может значительно вырасти число бездомных.
«Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет», - заявила Валентина Матвиенко, слова которой приводит РИА Новости.
Спикер Совета Федерации поручила профильным комитетам приступить к подготовке соответствующего законопроекта.
Напомним, ранее глава государства Владимир Путин потребовал пресечь неправомерные действия в отношении россиян со стороны микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.