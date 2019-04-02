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Экономика
02 апреля 14:25

Микрофинансовым организациям запретят выдавать займы под залог квартир

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить микрофинансовым организациям выдавать займы гражданам под залог жилой недвижимости

Микрофинансовым организациям запретят выдавать займы под залог квартир
Фото: finobzor.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить микрофинансовым организациям выдавать займы гражданам под залог жилой недвижимости. В противном случае в стране может значительно вырасти число бездомных.

«Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет», - заявила Валентина Матвиенко, слова которой приводит РИА Новости.

Спикер Совета Федерации поручила профильным комитетам приступить к подготовке соответствующего законопроекта.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин потребовал пресечь неправомерные действия в отношении россиян со стороны микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.

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