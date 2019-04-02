ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных в любых банкоматах
Заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров предложил отменить комиссию за снятие наличных средств через банкомат другого банка, а не того, который выдал гражданину карту
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила обнулить комиссию за снятие наличных в любых банкоматах.
Заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров, выступая на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации, предложил отменить комиссию за снятие наличных средств через банкомат другого банка, а не того, который выдал гражданину карту.
Представитель ФАС отметил, что многие работодатели в рамках коллективных соглашений с трудовыми коллективами стараются выбирать зарплатный банк с широкой сетью банкоматов. Кашеваров предложил обнулить комиссию за снятие наличных в банкоматах, чтобы работодатели смогли выбирать любые банки для обслуживания.
Напомним, ранее в рамках отмены «зарплатного рабства» сотрудникам разрешили просить своих работодателей переводить зарплату в банк, реквизиты которого он предоставит. Работодатель же был лишен права отказать работнику в этой просьбе.