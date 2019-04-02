Московские школы подали в суд на связанную с Евгением Пригожиным компанию
Две московских школы обратились в суд с исками против компании «Московский школьник», которую связывают с близким к президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. Эта фирма занимается поставкой продуктов в московские образовательные учреждения
Две московских школы обратились в суд с исками против компании «Московский школьник», которую связывают с близким к президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. Эта фирма, как и комбинат питания «Конкорд» бизнесмена, занимается поставкой продуктов в московские школы и детские сады в рамках госконтрактов.
Первый иск к компании «Московский школьник» в марте 2019 года подала столичная школа № 1210. В 2017 году это образовательное учреждение заключило с фирмой госконтракт стоимостью 38 млн рублей на организацию питания детей. Иск будет рассмотрен 14 мая.
Второй иск в феврале подала школа № 1554, у которой действует контракт с «Московским школьником» на 153 млн рублей, сообщает «МБХ медиа».
Суть претензий московских школ к поставщику питания для детей не раскрывается.
Ранее стало известно, что «Московский школьник» подал в суд на Алексея Навального, Фонд борьбы с коррупцией, юриста организации Любовь Соболь и бывшую сотрудницу комбината питания Наталью Шилову. Поводом для обращения в суд стало интервью Шиловой сотрудникам ФБК об антисанитарии на предприятиях, где готовят еду для детей.
Ранее стало известно о вспышке дизентерии в московских детских садах, организацией питания в которых занимается «Конкорд». Пострадавшими числятся более 150 детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.