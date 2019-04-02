Госдума предложила шифровать интернет-трафик с помощью российской криптографии
По замыслу депутатов, организаторы распространения информации и государственные информационные системы должны будут использовать средства шифрования, одобренные российским правительством
Комитет Госдумы по информационной политике предложил использовать российские средства шифрования при передаче информации в российском сегменте интернета. Парламентарии предлагают внести соответствующие поправки в законопроект об «изоляции Рунета» ко второму чтению.
По замыслу депутатов, организаторы распространения информации и государственные информационные системы должны будут использовать средства шифрования, одобренные российским правительством, сообщает РБК.
Эксперты же считают, что использование российской криптографии для шифрования данных позволит силовым структурам расшифровывать весь интернет-трафик Рунета, который обязаны хранить операторы связи и организаторы распространения информации в рамках исполнения «закона Яровой».
По предварительным подсчетам, реализация закона об автономной работе российского сегмента Интернета обойдется государству в 30 млрд рублей.