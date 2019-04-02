Visa и Mastercard потребовали от российских банков выпускать только бесконтактные карты
Международные платежные системы Visa и Mastercard направили в российские банки требование о выпуске только бесконтактных карт, который позволяют их держателю оплачивать покупки в одно касание
Международные платежные системы Visa и Mastercard направили в российские банки требование о выпуске только бесконтактных карт, который позволяют их держателю оплачивать покупки в одно касание.
Платежная система Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, а Mastercard - с 12 апреля 2021 года.
Представитель национальной платежной системы «Мир» сообщил РБК, что подобных требований к банкам предъявлять не планирует.
Участники рынка отмечают, что выпуск бесконтактных карт обходится в 1,5-2 раза дороже, чем обычных, поэтому многие банки продолжают выпускать контактные карты для оптимизации расходов.