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02 апреля 07:21

Компания УАЗ объявила о создании «русского Ленд Крузера»

Российская компания УАЗ планирует выпустить в 2020 году внедорожник на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado. Стоить «русский Ленд Крузер» будет около 1,5 млн рублей

Компания УАЗ объявила о создании «русского Ленд Крузера»

Российская компания УАЗ планирует выпустить в 2020 году внедорожник на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado. Стоить «русский Ленд Крузер» будет около 1,5 млн рублей.

Глава и основной владелец компании Sollers Вадим Швецов сообщил РИА Новости, что однако платформа будет использоваться для создания нескольких кузовов: внедорожника, пикапа, монокэба и фургончика.

Разработкой двигателей для новых автомобилей российский УАЗ займется совместно с немецкой компанией FEV. Само производство разместят на Заволжском автомобильном заводе.

«Главное наше - сделать машину «Русский Прадо», то есть семейства «Прадо», но по русской цене», - заявил г-н Швецов.

Отметим, что внедорожник Toyota Land Cruiser Prado продается в России по цене от 2,5 до 4,4 млн рублей в зависимости от комплектации.

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