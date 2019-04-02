Компания УАЗ объявила о создании «русского Ленд Крузера»
Российская компания УАЗ планирует выпустить в 2020 году внедорожник на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado. Стоить «русский Ленд Крузер» будет около 1,5 млн рублей
Российская компания УАЗ планирует выпустить в 2020 году внедорожник на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado. Стоить «русский Ленд Крузер» будет около 1,5 млн рублей.
Глава и основной владелец компании Sollers Вадим Швецов сообщил РИА Новости, что однако платформа будет использоваться для создания нескольких кузовов: внедорожника, пикапа, монокэба и фургончика.
Разработкой двигателей для новых автомобилей российский УАЗ займется совместно с немецкой компанией FEV. Само производство разместят на Заволжском автомобильном заводе.
«Главное наше - сделать машину «Русский Прадо», то есть семейства «Прадо», но по русской цене», - заявил г-н Швецов.
Отметим, что внедорожник Toyota Land Cruiser Prado продается в России по цене от 2,5 до 4,4 млн рублей в зависимости от комплектации.