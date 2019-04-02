Минтруда рекомендовало руководителям ведомств чаще поощрять своих сотрудников
Российским чиновникам рекомендовали дарить своим коллегам подарки и чаще друг друга хвалить. Эти и другие советы перечислены в «Методике нематериальной мотивации госслужащих», составленной в Министерстве труда
Российским чиновникам рекомендовали дарить своим коллегам подарки и чаще друг друга хвалить. Эти и другие советы перечислены в «Методике нематериальной мотивации госслужащих», составленной в Министерстве труда.
Методичка по созданию комфортных условий работы написана для руководителей министерств и ведомств. Министерство труда и соцразвития советует руководителям чаще поощрять своих сотрудников почетными грамотами, знаками отличия, ценными подарками и сувенирами, а также словами «спасибо» и «молодец». Кроме того, руководству рекомендовано составлять графики отпусков с учетом пожеланий подчиненных.
Минтруда также советует чаще отправлять сотрудников на конференции, торжественные мероприятия, в командировки.
Отдельный пункт методички касается создания комфорта непосредственно на рабочем месте. Так, кабинеты должны соответствовать параметрам освещенности, отопления, вентиляции, а ведомственные столовые должны вкусно и качественно кормить работников.
Также рекомендуется оборудовать места для занятия спортом, а в график включать «пятиминутки физкультуры», сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.