ФСБ стала расследовать больше экономических дел и меньше террористических
Федеральная служба безопасности России стала чаще возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей. За последние 7 лет количество экономических дел выросло в три раза
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) стала чаще возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей. Так, за последние 7 лет количество экономических дел выросло в три раза.
Политолог Кирилл Рогов сообщил порталу Finanz.ru, что ФСБ «поступательно увеличивает нажим на реальный сектор российской экономики». Каждый год количество уголовных дел в отношении бизнесменов увеличивается на 20-25%.
Эксперт обратил внимание, что каждое четвертое расследование ФСБ касается преступлений в сфере бизнеса, а на террористические преступления приходится всего 4%.