Роспечать потратит 3,7 млн рублей на проведение патриотического конкурса среди СМИ
Помимо этого, в Роспечати рассчитывают, что конкурс повысит профессиональный уровень журналистов, работающих в области патриотического воспитания
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) потратит 3,7 млн рублей из бюджета на проведение конкурса «Патриот России». В этом конкурсе российские СМИ будут соревноваться на лучшее освещение темы патриотического воспитания.
Согласно размещенной на портале госуслуг информации, конкурс должен простимулировать СМИ «к яркому и всестороннему освещению тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания».
Помимо этого, в Роспечати рассчитывают, что конкурс повысит профессиональный уровень журналистов, работающих в области патриотического воспитания.
Победители среди средств массовой информации будут выбираться по нескольким номинациям, например, «Россия 0 великая держава», «Служу отечеству», «Мы - россияне».
Исполнитель госзаказа должен обеспечить поступление на конкурс 1500 статей на тематику патриотизма.