Алексей Навальный возмутился длительным расследованием дела Кокорина и Мамаева
Оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал работу Следственного комитета по расследованию дела о побоях в отношении известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина
Оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал работу Следственного комитета по расследованию дела о побоях в отношении известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Политик отметил, что многие граждане не могут добиться возбуждения дел по серьезным статьям из-за нехватки следователей, а делом футболистов занимаются сразу 18 следователей. Кроме того, банальное дело о хулиганстве расследуется уже шесть месяцев.
«Их держат полгода! Все, что исследует суд, - это те два эпизода на видео, 26 секунд. Там 18 следователей. 18! Что же творится-то такое? И тому и другому надо дать 15 суток», - возмутился политик в эфире программы «Навальный LIVE».
Оппозиционер предположил, что после длительного масштабного расследования футболистов ждет «долгий суд». «Нам будут без конца показывать этих Кокорина и Мамаева, их жен — каких-то блондинок и брюнеток. Устроили из правосудия какую-то гадкую клоунаду», - заявил Навальный.
Политик добавил, что дело футболистов «не стоит выеденного яйца», а решение мог вынести мировой судья.
Согласно версии следствия, 8 октября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев сначала избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем в кафе напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Спортсменам инкриминируют статьи «Хулиганство» и «Побои». Оба футболиста находятся в СИЗО.