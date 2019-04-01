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Экономика
01 апреля 12:40

Борцы с коррупцией усмотрели признаки сговора в тендере на строительные работы в Коптево

Московский штаб Алексея Навального выявил признаки сговора между участниками тендера на решение проблемы бытовых стоков в столичном районе Коптево. Московские чиновники заказали расширение Жабенского коллектора с целью увеличения его пропускной способности

Борцы с коррупцией усмотрели признаки сговора в тендере на строительные работы в Коптево

Московский штаб Алексея Навального выявил признаки сговора между участниками тендера на решение проблемы бытовых стоков в столичном районе Коптево. Московские чиновники заказали расширение Жабенского коллектора с целью увеличения его пропускной способности.

Заказчиком работ выступил департамент строительства Москвы, а стоимость контракта составила миллиард рублей.  

Участниками тендера на миллиард рублей стали всего две фирмы - «Строй Механизация» и «АртСтройТехнология». Причем последняя добровольно прекратила борьбу за контракт, который в итоге достался «Строй Механизации». Снижение от максимальной цены контракта составило всего 1,5%, а сам аукцион длился всего 58 секунд.

Штаб Алексея Навального решил выяснить, для чего компания «АртСтройТехнология» вообще подавала заявку на участие, если не собиралась бороться до конца. Борцы с коррупцией заподозрили фирму в подыгрывании конкуренту, а ходе проверки выяснили, что у обеих фирм есть много общего.

В частности выяснилось, что директор «АртСтройТехнологии» Александр Ушаков до недавнего времени владел «Строй Механизацией». Глава «Строй Механизации» владеет также другими фирмами, которые зарегистрированы в подмосковной Шатуре, по адресу проспект Ильича, 63. По этому адресу зарегистрирована и «АртСтройТехнология».

Сторонники Алексея Навального считают указанные фирмы аффилрованными, а сам тендер – имеющий признаки сговора.  

Кроме того, три месяца назад «АртСтройТехнологии» и «Строй Механизацией» вместе участвовали в тендере на работы по благоустройству зоны отдыха в Зеленограде. Аукцион проходил очень похожим образом, но контракт достался уже «АртСтройТехнологиям».

Материалы расследований борцы с коррупцией передали в Федеральную антимонопольную службу.

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