Борцы с коррупцией усмотрели признаки сговора в тендере на строительные работы в Коптево
Московский штаб Алексея Навального выявил признаки сговора между участниками тендера на решение проблемы бытовых стоков в столичном районе Коптево. Московские чиновники заказали расширение Жабенского коллектора с целью увеличения его пропускной способности
Московский штаб Алексея Навального выявил признаки сговора между участниками тендера на решение проблемы бытовых стоков в столичном районе Коптево. Московские чиновники заказали расширение Жабенского коллектора с целью увеличения его пропускной способности.
Заказчиком работ выступил департамент строительства Москвы, а стоимость контракта составила миллиард рублей.
Участниками тендера на миллиард рублей стали всего две фирмы - «Строй Механизация» и «АртСтройТехнология». Причем последняя добровольно прекратила борьбу за контракт, который в итоге достался «Строй Механизации». Снижение от максимальной цены контракта составило всего 1,5%, а сам аукцион длился всего 58 секунд.
Штаб Алексея Навального решил выяснить, для чего компания «АртСтройТехнология» вообще подавала заявку на участие, если не собиралась бороться до конца. Борцы с коррупцией заподозрили фирму в подыгрывании конкуренту, а ходе проверки выяснили, что у обеих фирм есть много общего.
В частности выяснилось, что директор «АртСтройТехнологии» Александр Ушаков до недавнего времени владел «Строй Механизацией». Глава «Строй Механизации» владеет также другими фирмами, которые зарегистрированы в подмосковной Шатуре, по адресу проспект Ильича, 63. По этому адресу зарегистрирована и «АртСтройТехнология».
Сторонники Алексея Навального считают указанные фирмы аффилрованными, а сам тендер – имеющий признаки сговора.
Кроме того, три месяца назад «АртСтройТехнологии» и «Строй Механизацией» вместе участвовали в тендере на работы по благоустройству зоны отдыха в Зеленограде. Аукцион проходил очень похожим образом, но контракт достался уже «АртСтройТехнологиям».
Материалы расследований борцы с коррупцией передали в Федеральную антимонопольную службу.