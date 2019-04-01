Правительство потратит на развитие туризма 100 млрд рублей
Глава МЭР Максим Орешкин ранее оценил внутренний туристический рынок в 70 млрд долларов. Из этой суммы 12 млрд долларов России приносят иностранные туристы
Российские власти планируют потратить на развитие туризма около 100 млрд рублей в ближайшие 6 лет. Об этом говорится в стратегии развития туристической отрасли Министерства экономического развития.
Глава МЭР Максим Орешкин ранее оценил внутренний туристический рынок в 70 млрд долларов. Из этой суммы 12 млрд долларов России приносят иностранные туристы. Министр поставил перед ведомством задачу увеличить поступления от иностранных гостей в два раза, сообщают «Ведомости».
Стоит отметить, что основным препятствием в посещении России для иностранных граждан является необходимость получения визы. Кроме того, многие туристы считают нашу страну небезопасной.
Стратегия МЭР предполагает введение электронных виз, которые можно будет получить без визита в посольство. Еще один пункт программы – это развитие «точек притяжения» туристов и создание там мест «мирового уровня и качества».
Программа развития туризма будет поделена на мировой и национальный уровни. К первому относятся узнаваемые во всем мире места, например, Москва, Санкт-Петербург, озеро Байкал и Камчатский край. К национальному уровню относятся Краснодарский край, Крым, Кавказ и Алтай, где располагаются лучшие российские пляжи и горнолыжные курорты.
В рамках программы региональные власти совместно с бизнесом, экспертами, архитекторами и рекламщиками должны разработать концепцию единого туристического бренда, комплексный план развития, а также стандарты гостеприимства и качества услуг.