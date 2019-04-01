Российское правительство увеличило размер пенсий на 2%
В России с 1 апреля 2019 года вырос размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Выплаты для пожилых граждан пенсионного возраста увеличились с ростом размера прожиточного минимум
В России с 1 апреля 2019 года вырос размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Выплаты для пожилых граждан пенсионного возраста увеличились на 2% в соответствии с ростом размера прожиточного минимума.
В 2018 году прожиточный минимум российского пенсионера вырос до 8 483 рубля. В этой связи Минтруда предложило повысить размер пенсии на 2%, сообщает РИА Новости.
Повышение размера выплат затронет 4 млн российских пенсионеров. Из них 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.
Также с 1 апреля повышаются пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей; участников Великой Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей; граждан из числа работников летно-испытательного состава.
После индексации средний размер пенсии в России составит 9,2 тысячи рублей.