Санкт-Петербург признали самым везучим регионом страны, а Еврейскую АО – самым невезучим
Компания-распространитель лотерейных билетов подсчитала обладателей крупных выигрышей в «Русское лото» и выяснила «плотность» проживания счастливчиков в каждом субъекте федерации
Эксперты вычислили регионы с самыми везучими и невезучими жителями. Компания-распространитель лотерейных билетов подсчитала обладателей крупных выигрышей в «Русское лото» и выяснила «плотность» проживания счастливчиков в каждом субъекте федерации.
Так, лидером стал Санкт-Петербург. В 18 районах северной столицы проживают 64 «лотерейных миллионера».
На втором месте «везучих» регионов казался Краснодарский край, где на каждый район приходится по два обладателя крупных лотерейных выигрышей. На третьем месте расположилась Челябинская область, где в каждом районе проживает по миллионеру, а в некоторых района сразу два, сообщает РБК.
Далее следует Москва. В российской столице на 125 районов приходится 144 победителя лотереи. На пятом месте расположилась республика Крым.
Самым невезучим регионом стала Еврейская автономная область, где никто ни разу не выиграл в лотерею более миллиона рублей. В список невезучих регионов также вошли Магаданская область, Алтай, Карачаево-Черкесия и Ненецкий АО.