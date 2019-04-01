Совладелец S7 Наталья Филева погибла в результате крушения бизнес-джета в Германии
Совладелец российской авиакомпании S7 Наталья Филева погибла в результате крушения частного самолета в Германии. Первоначально сообщалось о том, что в самолете находился основатель S7 Group Владислав Филев
Совладелец российской авиакомпании S7 Наталья Филева погибла в результате крушения частного самолета в Германии. Первоначально сообщалось о том, что в самолете находился основатель S7 Group Владислав Филев, но данная информация не подтвердилась.
«КоммерсантЪ» сообщает, что в самолете находились Наталья Филева и инструктор. Воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку в окрестностях Франкфурта.
РИА Новости сообщает, что в результате происшествия погибли супруга и отец Владислава Филева.
В правоохранительных органах Германии сообщили, что разбившийся бизнес-джет принадлежит авиакомпании «Глобус» (входит в S7 Group). На борту самолета находились трое российских граждан, имена которых не сообщаются.
Позже представитель S7 в беседе с «Интерфаксом» подтвердил гибель совладельца авиакомпании Натальи Филевой.