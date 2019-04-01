Меню
Происшествия
Сбербанк – многоголовое чудище Грефа
Происшествия
01 апреля 01:19

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в результате крушения бизнес-джета в Германии

Совладелец российской авиакомпании S7 Наталья Филева погибла в результате крушения частного самолета в Германии. Первоначально сообщалось о том, что в самолете находился основатель S7 Group Владислав Филев

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в результате крушения бизнес-джета в Германии
Фото: КоммерсантЪ

Совладелец российской авиакомпании S7 Наталья Филева погибла в результате крушения частного самолета в Германии. Первоначально сообщалось о том, что в самолете находился основатель S7 Group Владислав Филев, но данная информация не подтвердилась.

«КоммерсантЪ» сообщает, что в самолете находились Наталья Филева и инструктор. Воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку в окрестностях Франкфурта.

РИА Новости сообщает, что в результате происшествия погибли супруга и отец Владислава Филева.

В правоохранительных органах Германии сообщили, что разбившийся бизнес-джет принадлежит авиакомпании «Глобус» (входит в S7 Group). На борту самолета находились трое российских граждан, имена которых не сообщаются.

Позже представитель S7 в беседе с «Интерфаксом» подтвердил гибель совладельца авиакомпании Натальи Филевой.

Материалы по теме
Бизнес-джет с Натальей Филевой на борту разбился из-за потери пилотом управления
В результате крушения самолета в Эфиопии погибли трое российских граждан
В Эфиопии разбился пассажирский самолет с 149 пассажирами на борту
Сейчас на главной
Авторская колонка
Почему дети не читают классику?
Немного наблюдений из моей работы с учениками. В большинстве своем классика для них - это наказание за какие-то грехи в прошлой жизни, и на то есть совершенно определенные причины, а не «современные дети любят только компухтеры».
Выборнова Кристина
«Открытая Россия» объявила о самоликвидации
Горячие новости
«Открытая Россия» объявила о самоликвидации
Председатель движения Андрей Пивоваров объяснил это решение желанием защитить активистов от уголовного преследования по статье о сотрудничестве с «нежелательной организацией»
Дом-монстр вместо детского сада
Горячие новости
Дом-монстр вместо детского сада
В Москве компания-застройщик дома по адресу Мичуринский проспект, 30Б, против строительства которого выступают местные жители, временно приостановила работы на объекте. Одновременно с этим суд начал рассмотрение исков активистов к мэру столицы
Петр и его команда
коррупция
Петр и его команда
Компании, которые Фонд борьбы с коррупцией заподозрил в картельном сговоре, разделили между собой торги по благоустройству Москвы, получив за это из столичного бюджета 651 миллион рублей на двоих. Давайте посмотрим, что удалось выяснить расследователям
Роковая ошибка системы
Горячие новости
Роковая ошибка системы
Предварительной причиной крушения пассажирского самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии эксперты назвали ошибку в работе системы, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе, направляя его слегка вниз
Молоко за вредность
Горячие новости
Молоко за вредность
Чиновники из Министерства труда предложили доплачивать гражданам, которые на работе подвергаются высоким эмоциональным или интеллектуальным нагрузкам. Также предлагается веси доплаты за неудобный рабочий график
Владимир Путин отклонил проект по строительству ВСМ Москва – Казань
Горячие новости
Владимир Путин отклонил проект по строительству ВСМ Москва – Казань
Президент России отклонил проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный – Гороховец. С данного участка планировалось начать строительство ВСМ Москва – Казань
У тещи пентхаус в Москве, у падчерицы вилла в Испании
Горячие новости
У тещи пентхаус в Москве, у падчерицы вилла в Испании
Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов снова стал фигурантом журналистского расследования. Ранее СМИ нашли у тещи руководителя госкомпании пентхаус за 2 млрд рублей в московском историческом особняке
Заведомо ложный донос
Горячие новости
Заведомо ложный донос
Прокуратура французского города Ван начала предварительное следствие по делу против парфюмерно-косметической компании «Ив Роше» на основании жалобы российского оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега
Приехал, увидел, проголосовал
Горячие новости
Приехал, увидел, проголосовал
Московский избирком одобрил законопроект, который разрешает россиянам с временной регистрацией в столице, голосовать на выборах мэра города. Сейчас документ направлен на рассмотрение депутатов столичной думы
Юрист ФБК Любовь Соболь будет баллотироваться в депутаты Мосгордумы
Горячие новости
Юрист ФБК Любовь Соболь будет баллотироваться в депутаты Мосгордумы
В эфире программы «Навальный LIVE» Любовь Соболь заявила, что идет в депутаты, чтобы бороться с «коррупцией и ложью нынешней власти», а также нарушением прав человека
Псковский депутат подготовил закон о наказании для чиновников за неуважение к гражданам
Горячие новости
Псковский депутат подготовил закон о наказании для чиновников за неуважение к гражданам
Депутат Псковского облсобрания и председатель местного отделения «Яблока» внес на рассмотрение коллег законопроект о введении наказания для чиновников за неуважение к гражданам
Авиабилеты за три месяца 2019 года выросли более чем на 7%
Горячие новости
Авиабилеты за три месяца 2019 года выросли более чем на 7%
Авиабилеты для российских пассажиров с начала 2019 года подорожали. Темпы роста цен на авиабилеты в первые три месяца текущего года оказались в три раза выше, чем в течение всего 2018 года
Движение «Голос» заподозрило парламентские партии в выводе государственных денег
Горячие новости
Движение «Голос» заподозрило парламентские партии в выводе государственных денег
Аналитики движения в защиту прав избирателей «Голос» проверили траты парламентских партий, которые получают финансирование из государственного бюджета, и заподозрили их в выводе средств
Авторская колонка
Зачем американцам нападать на Россию?
Нынешние российские правители рассказывают народу сказки, что, мол, вот, придут американцы и отберут у тебя покосившийся фанерный сортир на огороде. А ещё старенький полусгнивший сарай. И продуваемый всеми ветрами холодный дачный домик
Авдерин Валерий
МОК одобрил идею включить в олимпийскую программу брейк-данс, серфинг и скалолазание
Горячие новости
МОК одобрил идею включить в олимпийскую программу брейк-данс, серфинг и скалолазание
Международный олимпийский комитет одобрил инициативу оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже по включению в программу соревнований дисциплины «брейк-данс»
Структуры «повара Путина» заработали на социальном питании 140 млрд рублей
Горячие новости
Структуры «повара Путина» заработали на социальном питании 140 млрд рублей
Структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, заработали на социальном питании около 140 млрд рублей. Доход компаний «повара Путина» на госзаказах подсчитало издание «Проект»
Россияне в два раза превысили «здоровую» норму потребления сахара
Горячие новости
Россияне в два раза превысили «здоровую» норму потребления сахара
Российские граждане в последнее время стали употреблять больше сахара. По данным Минсельхоза, в 2018 году граждане в два раза превысили установленную Минздравом норму потребления сахара