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31 марта 09:59

«Открытая Россия» объявила о своей ликвидации из-за преследования активистов

Председатель движения Андрей Пивоваров объяснил это решение желанием защитить активистов от уголовного преследования по статье о сотрудничестве с «нежелательной организацией»

«Открытая Россия» объявила о своей ликвидации из-за преследования активистов
Фото: Life.ru

Общественное движение «Открытая Россия» объявило о своей ликвидации. Председатель движения Андрей Пивоваров объяснил это решение желанием защитить активистов от уголовного преследования по статье о сотрудничестве с «нежелательной организацией», хотя по закону «Открытая Россия» таковой не является.

Андрей Пивоваров отметил, что ликвидация «Открытой России» не означает признания претензий прокуратуры и Министерства юстиции, однако для защиты членов движения необходимо ликвидировать его правовую форму.

«Протокол конференции с решением о ликвидации в ближайшее время будет направлен в Минюст. Все только начинается,» — сообщил г-н Пивоваров, слова которого приводит «МБХ медиа».

Напомним, в 2017 году после вступления в силу закона о «нежелательных организациях» Генпрокуратура признала таковыми иностранные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании и а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США.

Официально власти не считают отечественную «Открытую Россию» филиалом какой-либо из выше указанных организаций, однако с начала 2019 года правоохранительные органы стали привлекать активистов движения к административной ответственности за сотрудничество с «нежелательной организацией». При этом ростовская активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко стала первой фигуранткой уголовного дела об участии с деятельности «нежелательной организации». В настоящее время активистка находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что «Открытая Россия» направила в Минюст документы для официальной регистрации движения в связи с преследованиями своих сторонников.

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