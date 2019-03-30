Москвичи добились временной приостановки строительства «дома-монстра» вместо детского сада
В Москве компания-застройщик дома по адресу Мичуринский проспект, 30Б, против строительства которого выступают местные жители, временно приостановила работы на объекте. Одновременно с этим суд начал рассмотрение исков активистов к мэру столицы
В Москве компания-застройщик дома по адресу Мичуринский проспект, 30Б, против строительства которого выступают местные жители, временно приостановила работы на объекте. Одновременно с этим суд начал рассмотрение исков активистов к мэру столицы Сергею Собянину из-за его бездействия.
Жители Раменок с лета прошлого года дежурят на месте стройки и не дают компании «Найоми Инвест» начать возведение 17-этажного жилого комплекса, который москвичи окрестили «домом-монстром».
Конфликт на Мичуринском проспекте начался из-за нарушения столичными чиновниками своих обещаний. Изначально власти заявляли о строительстве на этом месте детского сада, поскольку мест в остальных дошкольных учреждениях района катастрофически не хватает. Но затем стало известно, что никакого детского сада здесь не будет, зато появится высотный жилой комплекс.
Активистка Екатерина Орелович рассказала «Дождю», что в 2016 году перед самым Новым годом были проведены публичные слушания, однако местные жители не были уведомлены о мероприятии. Граждане считают, что на собрание пришла подставная массовка, которая одобрила строительство «дома-монстра» вместо детского садика.
Активисты регулярно проводили митинги, жаловались в префектуру и мэрию, однако никакой реакции от властей не последовало. В октябре 2018 года жители Мичуринского проспекта подали административный иск к Сергею Собянину «о признании бездействия мэра». Рассмотрение исков неоднократно откладывалось, а первое заседание состоялось только 19 марта этого года.
Представитель инициативной группы жителей Екатерина Енгалычева в беседе с ИА REGNUM сообщила, что активисты также направили несколько запросов и жалоб в объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) и комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосстройнадзоор). После этого уже сам застройщик решил временно приостановить стройку.
На какой срок, и по какой причине «Найоми Инвест» прекратила строительство дома, пока неизвестно.