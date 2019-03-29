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29 марта 13:50

Расшифровка «черных ящиков» подтвердила версию о крушении «Боинга» в Эфиопии из-за ошибки системы

Предварительной причиной крушения пассажирского самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии эксперты назвали ошибку в работе системы, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе, направляя его слегка вниз

Расшифровка «черных ящиков» подтвердила версию о крушении «Боинга» в Эфиопии из-за ошибки системы
Фото: ВВС

Предварительной причиной крушения пассажирского самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии эксперты назвали ошибку в работе системы, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе, направляя его слегка вниз. Аналогичный сбой мог привести и к крушению самолета такой же модификации в Индонезии в октябре 2018 года.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что об ошибке автоматизированной системы «Боинга» под названием Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) свидетельствуют записи бортовых самописцев («черных ящиков»). Эксперты пояснили, что из-за конструктивных особенностей и положения двигателей Boeing 737 MAX во время полета немного задирает нос, что потенциально может привести к потере скорости и падению самолета. MCAS как раз борется с излишним задиранием носа лайнера, но корректирует угол наклона самостоятельно, не предупреждая об этом пилотов.

Система корректирует положение самолета по показаниям датчиков об угле атаки.  Ошибка в работе этого датчика могла привести к информированию системы об увеличении угла атаки. В свою очередь система направила лайнер к земле раньше, чем пилоты смогли что-либо предпринять.

После крушения пассажирского самолета Boeing 737 MAX в Индонезии в октябре 2018 года эксперты также пришли к выводу, что трагедия произошла из-за ошибки MCAS.

Вторая авиакатастрофа самолетов Boeing 737 MAX за год стала причиной отказа нескольких авиакомпаний от их эксплуатации. Кроме того, до обнародования результатов расследования многие страны, включая Россию, закрыли свое воздушное пространство для лайнеров данного типа.

Также сообщается о подаче первого судебного иска к компании Boeing от родственников погибших в результате авиакатастрофы в Эфиопии. Гражданин Руанды Джексона Мусони указал в своем иске, что система MCAS имела дефекты, о которых корпорация Boeing не предупредила авиакомпанию Ethiopian Airlines.

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