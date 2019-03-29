Минтруда предложило доплачивать россиянам за интеллектуальную и эмоциональную нагрузку на работе
Чиновники из Министерства труда предложили доплачивать гражданам, которые на работе подвергаются высоким эмоциональным или интеллектуальным нагрузкам. Также предлагается веси доплаты за неудобный рабочий график
Чиновники из Министерства труда предложили доплачивать гражданам, которые на работе подвергаются высоким эмоциональным или интеллектуальным нагрузкам. Также предлагается веси доплаты за неудобный рабочий график.
На дополнительные выплаты к зарплате смогут рассчитывать сотрудники правоохранительных органов, медики, педагоги, журналисты, бухгалтеры, авиадиспетчеры и водители общественного транспорта, сообщают «Известия».
Отмечается, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и, как следствие, очень плохо сказываются на здоровье работников и снижают производительность труда.
Оценивать уровень эмоциональной и интеллектуальной нагрузки будут определять по специальной методике, которая пока еще находится в стадии разработки.