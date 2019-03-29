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29 марта 11:28

Владимир Путин отклонил проект по строительству ВСМ Москва – Казань

Президент России отклонил проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный – Гороховец. С данного участка планировалось начать строительство ВСМ Москва – Казань

Владимир Путин отклонил проект по строительству ВСМ Москва – Казань

Президент Владимир Путин отклонил проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный – Гороховец. С данного участка планировалось начать строительство ВСМ Москва – Казань. Глава государства счет проект РЖД нецелесообразным из-за его высокой стоимости и низкой рентабельности.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что Владимир Путин счел строительство ВСМ нецелесообразным и больше склоняется к строительству альтернативной платной автомобильной дороги.

Одновременно с этим президент поручил разработать проект высокоскоростной железной дороги, которая соединит Москву и Петербург, поскольку пассажиропоток по данному направлению считается более надежным.

11 апреля состоится совещание о судьбе ВСМ с участием Владимира Путина, глав профильных ведомств и главы «Российских железных дорог» Олега Белозерова.

Ранее сообщалось, что правительство в целом одобрило проект строительства первого участка ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода.  Строительство участка оценивается в 621,5 млрд рублей.

При этом первый вице-премьер Антон Силуанов высказался о низкой рентабельности проекта. По мнению министра, магистраль не окупится даже, если ее продлить до Китая.

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