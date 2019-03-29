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29 марта 08:01

OCCRP нашла у падчерицы главы «Ростеха» виллу в закрытом испанском поселке

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов снова стал фигурантом журналистского расследования. Ранее СМИ нашли у тещи руководителя госкомпании пентхаус за 2 млрд рублей в московском историческом особняке

OCCRP нашла у падчерицы главы «Ростеха» виллу в закрытом испанском поселке
Фото: dp.ru

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов снова стал фигурантом журналистского расследования. Ранее СМИ нашли у тещи руководителя госкомпании пентхаус за 2 млрд рублей в московском историческом особняке, а сейчас у его падчерицы обнаружилась вилла в Испании.

В расследовании OCCRP, опубликованном «Медузой», говорится, что родственники и друзья Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке СʼАгаро на побережье Средиземного моря. В этот поселок могут проехать только его жители или их гости по приглашению.

В поселке СʼАгаро располагается особняк бывшего губернатора Самарской области, а ныне замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова. Его соседкой является падчерица Сергей Чемезова Анастасия Игнатова, которая работает простым преподавателем в МГИМО.

По документам виллой и земельным участком Владимира Артякова владеет его сын Дмитрий. Недвижимость была куплена в 2014 году у российской пенсионерки Анны Курепиной. Сама пенсионерка выкупила землю в 2008 году, подписав кредитный договор с офшорной компанией Delco Networks. Без залогов и поручительств женщина получила 12 млн 220 тысяч евро. В ходе расследования выяснилось, что Анна Курепина ранее проживала в той же московской квартире, что и экс-губернатор Владимир Артяков.

Екатерина Игнатова купила землю в испанском поселке в 2017 году у фирмы из Лихтенштейна Societe Immobiliere Elsamex. Личности владельцев компании установить не удалось, однако во время оформления сделки по недвижимости ее интересы представляла сестра руководителя одной из «дочек» «Ростеха».

Напомним, ранее журналисты «Собеседника» нашли у тещи главы «Ростеха» Людмилы Рукавишниковой пентхауса площадью 696 кв.м. и стоимостью около 2 млрд рублей. Квартира располагается в историческом особняке в центре Москвы.

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