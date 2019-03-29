Французская прокуратура начала расследование по делу «Ив Роше» по запросу Навальных
Прокуратура французского города Ван начала предварительное следствие по делу против парфюмерно-косметической компании «Ив Роше» на основании жалобы российского оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега
Прокуратура французского города Ван начала предварительное следствие по делу против парфюмерно-косметической компании «Ив Роше» на основании жалобы российского оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега. Дело расследуется по факту ложного доноса в адрес российских граждан.
Юристы братьев Навальных рассчитывают, что в ходе расследования будут установлены личности всех причастных к происхождению заведомо ложного доноса в отношении Алексея и Олега Навальных, сообщает издание DW.ru со ссылкой на AFP.
Адвокаты Навальных Уильям Бурдон и Амели Лефевр сообщили, что приговор их клиентам по делу «Ив Роше» в российском суде был вынесен в результате «абсолютно бездоказательной процедуры».
Следственный комитет РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега по заявлению гендиректора компании «Ив Роше Восток» (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. При этом сам заявитель отказался выступать в суде и ни разу не был вызван в суд в качестве свидетеля.
По версии СКР, компания «Главподписка» братьев Навальных оказывала российской дочке «Ив Роше» услуги по завышенным ценам, в результате чего последней был нанесен ущерб в размере 55 млн рублей.
Российский суд признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и приговорил их 3,5 годам условного и реального срока соответственно.