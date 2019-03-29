Жителям Москвы с временной регистрацией разрешат голосовать на выборах мэра
Московский избирком одобрил законопроект, который разрешает россиянам с временной регистрацией в столице, голосовать на выборах мэра города. Сейчас документ направлен на рассмотрение депутатов столичной думы
Московский избирком одобрил законопроект, который разрешает россиянам с временной регистрацией в столице, голосовать на выборах мэра города. Сейчас документ направлен на рассмотрение депутатов столичной думы.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что жители столицы без постоянной прописки – это «большая прослойка населения». В эту же категорию входят и обманутые дольщики, которые продали свои квартиры, фактически проживают в Москве, но не имеют постоянной регистрации, сообщает «Интерфакс».
В этой связи избирком предлагает дать таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право.
Г-н Горбунов отметил, что для голосования на выборах мэра граждане должны иметь временную прописку в Москве больше трех месяцев, чтобы перед выборами «массово не приезжали из других регионов».