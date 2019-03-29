Юрист ФБК Любовь Соболь будет баллотироваться в депутаты Мосгордумы
В эфире программы «Навальный LIVE» Любовь Соболь заявила, что идет в депутаты, чтобы бороться с «коррупцией и ложью нынешней власти», а также нарушением прав человека
Фото: okolokremlya.ru
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила о планах выдвигаться в депутаты Мосгордумы.
В эфире программы «Навальный LIVE» Любовь Соболь заявила, что идет в депутаты, чтобы бороться с «коррупцией и ложью нынешней власти», а также нарушением прав человека.
Юрист ФБК будет баллотироваться по 43-му округу, в который входят Пресненский район, Хамовники и Арбат. Выдвигаться в депутаты ей придется в качестве самовыдвиженца, так как Минюст отказывается регистрировать партии «Россия будущего» Алексея Навального.
Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре 2019 года.