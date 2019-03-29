Псковский депутат подготовил закон о наказании для чиновников за неуважение к гражданам
Депутат Псковского облсобрания и председатель местного отделения «Яблока» внес на рассмотрение коллег законопроект о введении наказания для чиновников за неуважение к гражданам
Депутат Псковского облсобрания и председатель местного отделения «Яблока» Лев Шлосберг внес на рассмотрение коллег законопроект о введении наказания для чиновников за неуважение к гражданам. Напомним, что ранее в России был принят закон об ответственности за неуважение к власти.
Законопроект Льва Шлосберга вносит соответствующие поправки в административный кодекс. Псковский депутат предлагает наказывать чиновников штрафом в размере 100 тысяч рублей или арестом на 30 суток в зависимости от степени проявленного к гражданам неуважения.
Помимо этого Лев Шлосберг предлагает законодательно обязать власти фиксировать персональные действия депутатов и чиновников, которые принимают решения, нарушающие права и свободы человека и гражданина, сообщает «МБХ медиа».
Псковский депутат напомнил, что в России вступают в силу законы (о неуважении к власти и фейк-ньюс), которые «стали новой вехой в расширении пропасти между народом и властью».