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29 марта 00:03

Псковский депутат подготовил закон о наказании для чиновников за неуважение к гражданам

Депутат Псковского облсобрания и председатель местного отделения «Яблока» внес на рассмотрение коллег законопроект о введении наказания для чиновников за неуважение к гражданам

Псковский депутат подготовил закон о наказании для чиновников за неуважение к гражданам

Депутат Псковского облсобрания и председатель местного отделения «Яблока» Лев Шлосберг внес на рассмотрение коллег законопроект о введении наказания для чиновников за неуважение к гражданам. Напомним, что ранее в России был принят закон об ответственности за неуважение к власти.

Законопроект Льва Шлосберга вносит соответствующие поправки в административный кодекс. Псковский депутат предлагает наказывать чиновников штрафом в размере 100 тысяч рублей или арестом на 30 суток в зависимости от степени проявленного к гражданам неуважения.

Помимо этого Лев Шлосберг предлагает законодательно обязать власти фиксировать персональные действия депутатов и чиновников, которые принимают решения, нарушающие права и свободы человека и гражданина, сообщает «МБХ медиа».

Псковский депутат напомнил, что в России вступают в силу законы (о неуважении к власти и фейк-ньюс), которые «стали новой вехой в расширении пропасти между народом и властью».

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