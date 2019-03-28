Авиабилеты за три месяца 2019 года выросли более чем на 7%
Авиабилеты для российских пассажиров с начала 2019 года подорожали. Темпы роста цен на авиабилеты в первые три месяца текущего года оказались в три раза выше, чем в течение всего 2018 года
Авиабилеты для российских пассажиров с начала 2019 года подорожали на 7,5% в экономическом сегменте. Темпы роста цен на авиабилеты в первые три месяца текущего года оказались в три раза выше, чем в течение всего 2018 года.
В письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на имя вице-премьера Максима Акимова говорится, что столь стремительный рост цен вызван в первую очередь подорожанием авиационного топлива. Кроме того, значительно увеличились траты авиакомпаний на аэропортовое обслуживание.
В Ассоциации отметили, что 2018 год стал «беспрецедентным по темпам роста практически всех видов прямых эксплуатационных расходов авиакомпаний», сообщает «КоммерсантЪ».
В феврале сервисы онлайн-продажи билетов сообщили о росте стоимости авиабилетов эконом-класса на 5-30% в зависимости от направления. При этом в самих авиакомпаниях сетуют, что им приходится работать на грани рентабельности.