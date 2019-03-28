Структуры «повара Путина» заработали на социальном питании 140 млрд рублей
Структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, заработали на социальном питании около 140 млрд рублей. Доход компаний «повара Путина» на госзаказах подсчитало издание «Проект»
Структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, заработали на социальном питании около 140 млрд рублей. Доход компаний «повара Путина» на госзаказах подсчитало издание «Проект».
В кейтеринговый бизнес ресторатора Евгения Пригожина входят не менее 22 компании. В некоторых фирмах г-н Пригожин напрямую значится учредителем, а другие структуры связаны с ним косвенно. Основную прибыль всем этим компаниям приносят государственные заказы на поставку продуктов питания в детские сады, школы, воинские части и больницы.
Журналисты выяснили, что в разное время к связанным с Пригожиным компаниям было подано более 700 судебных исков на общую сумму в 900 млн рублей. Основные претензии были связаны с плохим качеством поставляемых продуктов. В еде находили человеческие волосы, червяков, тараканов, а также возбудители опасных инфекций сальмонелла, шигелла, кишечная палочка, стафилококк. С поставщиками питания судились Минобороны, Росгвардия, школы и детские сады, сообщает «Проект».
Напомним, что последний скандал разгорелся в связи со вспышкой дизентерии в московских детских садах, продукты питания в которые поставлял комбинат питания «Конкорд» г-на Пригожина. При этом московские власти не только пытались скрыть информацию о вспышке дизентерии, но и не расторгли госконтракты с фирмами Пригожина на организацию питания в дошкольных учреждениях.
Более того, связанные с Евгением Пригожиным компании продолжают получать государственные контракты на поставку продуктов в социальные учреждения и воинские части.