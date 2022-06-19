Молдавия запретила российские новостные программы
Молдавия запретила трансляцию новостных программ из России и других стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о вещании. Соответствующий закон подписала президент страны Майя Санду
Молдавия запретила трансляцию новостных программ из России и других стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о вещании. Соответствующий закон подписала президент страны Майя Санду. Об этом сообщила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.
Она уточнила, что закон опубликуют в «Официальном вестнике» 24 июня, после чего он вступит в силу. Документ также устанавливает понятие дезинформации. По словам Вицу, война в Украине вынуждает Молдавию принимать жесткие меры.
Это предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период.
2 июня парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из России. Подобный документ уже принимался в 2017 году в целях борьбы с «иностранной пропагандой», но был отменен в декабре 2020 года по инициативе Соцпартии.
16 июня глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что из Молдавии «явно пытаются сделать вторую Украину» и обвинил Кишинев в «потребительском подходе» из-за курса на вступление в ЕС и планов покинуть СНГ.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сказал, что вопрос выхода из СНГ анализируется в контексте процесса евроинтеграции. Президент Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта.
В середине мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что решение о целесообразности участия страны в СНГ будет принято после окончания войны России в Украине.