Гражданские самолеты стали облетать небо Молдавии из-за взрывов в Приднестровье
Согласно сервису отслеживания полетов Flight Radar, с сегодняшнего дня самолеты меняют траекторию и пролетают в европейском направлении со стороны Грузии и Турции
Гражданские самолеты начали облетать воздушное пространство Молдавии после сообщений о взрывах в соседнем Приднестровье.
Согласно сервису отслеживания полетов Flight Radar, с сегодняшнего дня самолеты меняют траекторию и пролетают в европейском направлении со стороны Грузии и Турции.
Напомним, что 25 апреля в Тирасполе неизвестные попытались взорвать из ручных противотанковых гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской республики. В результате происшествия никто не пострадал.
Утром 26 апреля появилась информация о нескольких взрывах в приднестровском поселке Маяк. Взрывами были выведены из строя две мощные антенны, которые транслировали сигнал российского радио для жителей непризнанной республики. Никто из сотрудников радиоцентра и гражданских лиц не пострадал.