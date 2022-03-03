МИД Молдавии вызвал белорусского посла из-за «карты военных действий» со стрелкой на Приднестровье
Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла Белоруссии после демонстрации президентом Александром Лукашенко карты, на которой были обозначены направления движения российской армии
Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла Белоруссии после демонстрации президентом Александром Лукашенко карты, на которой были обозначены направления движения российской армии. Одна из меток вела от украинской Одессы к Приднестровью, которое Кишинев считает своей территорией.
Ранее СМИ и соцсети распространили видео с заседания Совета безопасности Беларуси, на котором президент Александр Лукашенко стоял возле карты, демонстрирующей планы наступления российской армии в ходе спецоперации в Украине.
Одна стрелка, указывающая на направление российской армии, вела от района Одессы к территории самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики.
В соцсетях полагают, что Лукашенко случайно «засветил» военную карту, однако на нее успели обратить внимание власти Молдавии. В этой связи руководство республики вызвало для дачи объяснений белорусского посла.
Посол Анатолий Калинин назвал произошедшее «неверным представлением информации» в Минобороны Белоруссии, сообщает «Сноб».