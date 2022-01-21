Власти Молдавии ввели режим ЧС из-за риска приостановки поставок газа из России
Парламент Молдавии ввели режим чрезвычайной ситуации в стране сроком на 60 дней из-за риска приостановки поставки газа. Ранее с соответствующей просьбой к депутатам обратилось правительство
Парламент Молдавии ввели режим чрезвычайной ситуации в стране сроком на 60 дней из-за риска приостановки поставки газа. Ранее с соответствующей просьбой к депутатам обратилось правительство.
Решение властей Молдавии связано с предупреждением от российского «Газпрома» об отключении газа из-за неуплаты аванса за январские поставки, сообщает «Интерфакса».
Молдавия попросила «Газпром» предоставить отсрочку по платежам, однако российская госкомпания отказалась.
Премьер-министр республики Андрей Спыну сообщил, что 19 января «Молдовагаз» перечислил 7 млн долларов российскому поставщику, а 20 января планировал выплатить еще 8,5 млн долларов. Всего Молдавия должна заплатить «Газпрому» 38 млн долларов в счет аванса за январь. Затем останется заплатить еще 25 млн долларов, чтобы погасить долг.
Осенью 2021 года Кишинев уже вводил режим ЧС в связи с риском возникновения дефицита газа во время трудных переговоров «Газпрома» и молдавских властей о заключении нового контракта. Тогда России и Молдавии удалось договориться о поставках газа.