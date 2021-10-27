Молдавские таможенники предотвратили вывоз в Россию скрипки Страдивари за 2 млн евро
Представитель генпрокуратуры Молдавии Мария Керпек рассказала, что ценная скрипка была обнаружена таможенниками в багаже женщины, которая зарегистрировалась в аэропорту Кишинева на рейс в Москву
Фото: kaluga.sm-news.ru
Молдавские силовики предотвратили попытку незаконного вывоза из страны в Россию скрипки Страдивари, стоимость которой оценивается в 2 млн евро.
Представитель генпрокуратуры Молдавии Мария Керпек рассказала, что ценная скрипка была обнаружена таможенниками в багаже женщины, которая зарегистрировалась в аэропорту Кишинева на рейс в Москву. Пассажирка заявила, что едет в Россию для участия в концерте.
Сотрудники таможни нашли в ее багаже акт оценки музыкального инструмента, согласно которому он был изготовлен Страдивари в 1700 году. Стоимость скрипки составляет 2 млн евро.
Инструмент у пассажирки изъяли и поместили на хранение в Национальный банк Молдавии.
Прокуратура страны возбудила дело по факту контрабанды.