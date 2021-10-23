В Молдавии из-за газового кризиса ввели режим ЧП и отключили Вечный огонь
Парламент Молдовы проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения в связи с дефицитом газа с 22 октября по 20 ноября. Ранее в стране уже был введен режим повышенной готовности
Парламент Молдовы проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения в связи с дефицитом газа с 22 октября по 20 ноября. Ранее в стране уже был введен режим повышенной готовности.
Глава правительства Наталья Гаврилица заявила, что введение режима ЧП является техническим решением, благодаря которому власти Молдовы смогут закупить необходимый объем природного газа из альтернативных источников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В свою очередь в Минобороны страны сообщили, что из-за газового кризиса им пришлось отключить Вечный огонь на Мемориале воинской славы в Кишиневе. В оборонном ведомстве отметили, что в условиях введенного чрезвычайного положения они приняли меры во избежание утечки газа, которая может угрожать безопасности.
Вечный огонь останется погашенным до разрешения газового кризиса.
Газовый кризис вызван резким ростом цен на «голубое топливо», а также трудностями в согласовании нового долгосрочного контракта с «Газпромом» на поставку газа. Действующий контракт «Молдовагаза» с российской газовой монополией истек 30 сентября, а переговоры по вопросу его продления пока еще не завершены. В рамках октябрьской договоренности Кишинев закупает у России газ по цене 790 долларов за одну тысячу кубометров, хотя в сентябре топливо закупалось по 550 долларов.