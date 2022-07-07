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Казахстан
07 июля 2022, 14:17

Токаев предложил наладить поставки нефти в обход России

На фоне рисков приостановки прокачки казахстанской нефти российскими экспортерами президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «КазМунайГазу» развивать морские перевозки грузов

Токаев предложил наладить поставки нефти в обход России

На фоне рисков приостановки прокачки казахстанской нефти российскими экспортерами президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «КазМунайГазу» развивать морские перевозки грузов. По мнению главы государства, правительству также следует трансформировать казахстанские порты и превратить их «в один из ведущих хабов Каспийского моря».

«Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут… Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта… Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок… Теперь другое время»,— рассказал господин Токаев на совещании по развитию транспортно-транзитной инфраструктуры страны (цитата по Reuters).

Транскаспийский международный транспортный маршрут — транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и европейские страны. Пропускная способность маршрута составляет 10 млн тонн груза в год.

Он добавил, что руководству Казахстана следует осуществить модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны. Как считает господин Токаев, транспортно-логистическая отрасль является особенно значимой для обеспечения экспортных операций.

5 июля суд в Новороссийске принял решение приостановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на один месяц. Основанием для приостановки деятельности АО КТК-Р стали экологические нарушения. КТК является основным экспортным маршрутом для поставок топлива из Казахстана. В 2021 году объем отгрузки топлива через КТК превысил 60,7 млн тонн нефти.

На этой неделе стало известно, что Минфин Казахстана опубликовал для обсуждения проект приказа, де-факто ограничивающего поставки отдельных видов товаров в Россию из-за санкций. В середине июня господин Токаев заявил президенту Владимиру Путину, что Казахстан не намерен признавать ДНР и ЛНР как «квазигосударственные» образования, признание которых способствует росту нестабильности в мире.

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