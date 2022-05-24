«Дружественный» Казахстан заблокировал на счетах «дочек» российских банков 22 млн долларов
Финансовые власти Казахстана заблокировали на счетах местных «дочек» российских банков, которые входят в западный санкционный список, 22 млн долларов
Финансовые власти Казахстана заблокировали на счетах местных «дочек» российских банков, которые входят в западный санкционный список, 22 млн долларов.
Таким образом «дружественный» Казахстан решил присоединиться к санкциям, которые были введены против России из-за спецоперации в Украине, сообщает «Интерфакс».
Также сообщается, что некоторые иностранные банки заблокировали платежи в иностранной валюте отдельных клиентов казахстанского Сбербанка на 2,9 млрд тенге (6,8 млн долларов) и Eco Center Bank (бывший Альфа-банк) на 3,9 млрд тенге (9,2 млн долларов).
АО «Банк «ЦентрКредит», который является новым акционером Eco Center Bank, направил Минфину США письмо с просьбой отменить санкции в отношении банка в связи со сменой собственника. В банке рассчитывают, что американские финансовые власти разблокируют корреспондентские счета организации и счета клиентов.
В свою очередь казахское агентство по регулированию и развитию финансового рынка опровергло информация о блокировке средств граждан страны в «дочках» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ.