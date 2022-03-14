В Казахстане задержали племянника экс-президента по делу о хищении в «Казахтелекоме»
В Казахстане следственные органы возбудили уголовное дело в отношении племянника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Дело связано с хищением денежных средств АО «Казахтелеком»
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В Казахстане следственные органы возбудили уголовное дело в отношении племянника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Дело связано с хищением денежных средств АО «Казахтелеком».
В рамках расследования сотрудники Антикоррупционной службы задержали Кайрата Сатыбалдыулы - племянника Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС.
В ведомстве подозревают должностных лиц «Казахтелеком» в злоупотреблении полномочиями и нанесении компании ущерба в особо крупном размере.
Подозреваемого Сатыбалдыулы поместили в изолятор временного содержания. Племянника экс-президента также проверяют на причастность к другим преступлениям.