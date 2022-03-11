Air Astana приостановила рейсы в Россию из-за проблем со страхованием полетов
В компании уточнили, что временное прекращение полетов в Россию связано с тем, что страховщики перестали страховать коммерческие полеты в этом направлении
Фото: spuzab.ru
Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила о приостановке полетов в Россию.
В компании уточнили, что временное прекращение полетов в Россию связано с тем, что страховщики перестали страховать коммерческие полеты в этом направлении.
Информагентство Sputnik Казахстан сообщает, что в настоящее время авиакомпания в срочном порядке решает вопрос страхования полетов с правительством Казахстана для скорейшего возобновления полетов в Россию.
Также сообщается, что турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 13 по 27 марта временно приостанавливает полеты в Россию в связи «с операционными рисками» в условиях антироссийских санкций.