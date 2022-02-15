Сын главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова стал кандидатом в президенты страны
Перед этим Гурбангулы Бердымухамедов, который находится у власти 15 лет, в своем выступлении заявил, что нужно «дать дорогу молодым». Очевидно, что глава государства имел ввиду своего сына
Фото: turkmenportal.com
Сын главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова стал кандидатом в президенты страны, которые запланированы на 12 марта.
Кандидатура вице-премьера Сердара Бердымухамедова была выдвинута в ходе съезда Демократической партии Туркменистана.
Перед этим Гурбангулы Бердымухамедов, который находится у власти 15 лет, в своем выступлении заявил, что нужно «дать дорогу молодым». Очевидно, что глава государства имел ввиду своего сына.