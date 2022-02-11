Дочь экс-президента Казахстана с мужем купили четыре особняка в Германии
Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев вложили более 100 млн долларов в покупку четырех роскошных особняков в Германии
Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев вложили более 100 млн долларов в покупку четырех роскошных особняков в Германии.
В расследовании издания Deutsche Welle (DW) говорится, что в собственности Назарбаевых имеется поместье Зеелах на немецком курорте Баден-Баден. В 19 веке там находилась резиденция известного русского дипломата, тайного советника Михаила Хрептовича.
На территории этого дворца находится ландшафтный парк с фонтанами, а под ним оборудована спа-зона площадью в тысячу квадратных метров.
Также супругам Кулибаевым принадлежат еще три объекта недвижимости в Баден-Бадене. Это два исторических памятника — вилла известного архитектора Густава Штро и замок-отель Бюлерхее. В последнем ранее любил отдыхать первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр.
Ранее СМИ сообщали об особняке в Лондоне, который купила другая дочь первого президента Казахстана Алия.