Семье Нурсултана Назарбаева принадлежат дворцы и особняки в предгорье Заилийского Алатау
Семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева принадлежат дворцы и коттеджи, расположенные на площади 135 га в предгорье Заилийского Алатау
Семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева принадлежат дворцы и коттеджи, расположенные на площади 135 га в предгорье Заилийского Алатау.
В расследовании «Азаттыка» сообщается, что все эти объекты недвижимости принадлежат самому Нурсултану Назарбаеву, его трем дочерям и племяннику Кайрату Сатыбалды. Особняки скрыты от любопытных глаз высоким забором, а на некоторых участках еще не закончились строительные работы.
Младшей дочери экс-президента республики Алие и ее супругу Димашу Досанову принадлежат 2,8 га земли в предгорье. Раньше на этом участке располагался дом с красной крышей, но его снесли в 2019 году, а взамен ничего нового не построили.
Другой дочери Назарбаева Динаре Кулибаевой принадлежит 7,5 га, на которых построены три особняка. На участке есть искусственный пруд, летний шатер и дом для обслуживающего персонала.
Старшей дочери экс-президента и депутата Дариги Назарбаевой принадлежит 4,6 га в Заилийском Алатау. Там строится дворец площадью 2350 кв.м. Также Назарбаевой принадлежат еще три земельных участка общей площадью 6,5 га.
На жену племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды записан дворец площадью 2500 кв.м с обустроенной территорией, вертолетной площадкой, пятью коттеджами, домом для персонала и складами.
Участок самого Нурсултана Назарбаева в предгорье оценивается в 13 га. Там есть искусственный пруд, теннисный корт, дворцы и вертолетные площадки.
Остальная земля принадлежит корпорации «Алмалы», которая управляется голландским офшором и структурой близких к Назарбаеву людей.